«غرقوها ماية».. خطة 3 مدن جديدة لمواجهة تجمعات الحدائق في شم النسيم

أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أمرا بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين في أعياد شم النسيم، ومنع استغلال المواطنين لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء، وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.في ذات السياق، أعلن المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم غلق جميع جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ومنع التجمعات خاصة غدا بعيد شم النسيم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشددا على تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم بالمدينة من مجمعات خدمية ومتنزهات، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.جهاز مدينة أسيوط الجديدة، حذا ذات الحذو بغلق الحدائق والمتنزهات العامة، والتنسيق مع إدارة الزراعة لغمر المسطحات الخضراء بالمياه، لمنع أي تجمعات بها خلال أعياد الربيع، وفق المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز المدينة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الشرطة وإدارة الأمن بالجهاز لمنع أي تجمعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المسطحات الخضراء.