رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ترودو» ينتقد طلبات استئناف اجتماعات البرلمان الكندي بكامل عدده

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:39 م
ترودو
ترودو
أ ش أ
طباعة
انتقد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، استئناف مجلس العموم عمله غدا الإثنين، بقائمة كاملة من النواب والعاملين، بينما يواصل مسئولو الصحة العامة جهودهم للتباعد الاجتماعي على الصعيد الوطني.

وقال ترودو خلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا: "نحن في وضع الآن حيث تخبرنا سلطات الصحة العامة وخبراؤنا وحسنا العام أننا بحاجة إلى مواصلة تقييد تحركاتنا، نحتاج إلى مواصلة العمل من المنزل".

وبينما تستمر الأحزاب الفيدرالية الكندية في الحديث حول شروط عودة البرلمان، لا توجد أحزاب تدعو مجلس النواب إلى الانعقاد مع جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 338، على الرغم من أن المحافظين يطالبون بمزيد من الجلسات الشخصية.

وعرضت الحكومة عقد جلستين أسبوعيا بدلا من خمس جلسات، وبموجب هذا الاقتراح، سيعود البرلمان إلى الجلسات الشخصية ابتداء من يوم الأربعاء، بعدد محدود من النواب في الغرفة وستبدأ الجلسات الافتراضية في الأسبوع التالي يوم الثلاثاء 28 أبريل.

وتشمل الترتيبات عقد جلسات افتراضية كل يوم ثلاثاء، حيث يشارك أعضاء البرلمان في جميع أنحاء البلاد في ما يعادل فترتي أسئلة. ويوم الأربعاء، سيجلس حوالي 32 نائبا ورئيس الوزراء في مجلس العموم ويواجهون ما يعادل ثلاث فترات أسئلة.

وعندما رفع مجلس العموم قبل خمسة أسابيع، كان من المقرر بموجب الاتفاق استئناف الجلسات الكاملة يوم الاثنين 20 أبريل. ولكن مع استمرار اتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعي، كان قادة الأحزاب يتفاوضون حول كيفية الاستمرار في أداء أدوارهم البرلمانية مع احترام بروتوكولات السلامة.

ويدعو زعيم المحافظين المعارض، أندرو شير، إلى عقد ثلاث جلسات شخصية في الأسبوع مع عدد أقل من النواب وساعتين يوميا لفترة السؤال، وعرض الليبراليون في البداية جلسة شخصية واحدة في الأسبوع.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد بارد ليلًا والقاهرة 29

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

171 وفاة بكورونا والإصابات تتخطى 13 ألف فى إسرائيل

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الصور

image description

لأول مرة «حيوان الإسكندرية» في إجازة خلال أعياد الربيع (فيديو)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر لعزل مصابي كورونا

إلغاء امتحانات «المعاهد العليا الخاصة» وإقرار بديلين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

موعد أذان المغرب اليوم الاحد 19-4-2020 في محافظات مصر

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومه العالمي.. إسهامات «قصور الثقافة» في حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟