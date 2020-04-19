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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» في تركيا تتجاوز 86 ألفا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة
محمد عمر
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.

وزادت حالات الإصابة 3977 في 24 ساعة الماضية، لتتجاوز تركيا إجمالي الإصابات في الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأضاف الوزير أن 127 شخصا لاقوا حتفهم من الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وأضاف، أن 11976 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس، لكنها شهدت صعودا حادا في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم. وقد قامت بفحص ما يربو على 634 ألف شخص حتى الآن.

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