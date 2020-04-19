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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خالد شريف: 30 مليار جنيه استثمارات متوقعة لقطاع الاتصالات

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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توقع الدكتور خالد شريف، عضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات، مضاعفة شركات الاتصالات الأربع استثماراتها بالبنية التحتية للاتصالات خلال العام المالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت نحو 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجديد للقطاع، في حين أن الشركات مطالبة باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة بواقع 5 مليارات جنيه لكل شركة.

وقال "شريف" في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك زيادة كبيرة في الإقبال على خدمات الاتصالات وعلى رأسها التليفون الأرضي والإنترنت ويوجد زيادة كبيرة لتطبيقات المحمول وعلى رأسها الخدمات المالية وتحويل الأموال، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات من قبل الشركة لتلبية احتياجات المستخدمين، موضحا أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل قفز إلى نحو 45 مليون مستخدم مقارنة بنحو 8 ملايين مستخدم للانترنت الأرضي ونحو 9.5 مليون مستخدم للتليفون الأرضي الذي شهد إقبالا كبيرا خلال الشهرين الماضيين بنحو مليون مشترك جديد.

وأوضح عضو لجنة حقوق المستخدمين أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع خطة لتطوير وتوسيع الشبكات الأرضية والمحمول بهدف تحمل أي زيادات متوقعة في نقل البيانات بعد التباعد الاجتماعي ومنع أي تجمعات والعمل عن بعد من خلال الإنترنت، موضحا أن قطاع الشركات شهد نموا في الطلب على الإنترنت بنسبة 100%، حيث إن معظم الشركات تتيح لموظفيها حاليا العمل عن بعد، بالإضافة إلى إطلاق الدولة مبادرات للتعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات.

وقال "شريف" إن زيادة الطلبات على خدمات الإنترنت الأرضي خلال أزمة فيروس كورونا ونمو عدد ساعات تواجد المواطنين على الإنترنت أكد ضرورة مضاعفة السعات الدولية والمحلية من قبل الشركة المصرية للاتصالات وزيادة عدد الأجهزة بالسنترالات لزيادة تدفق البيانات وسرعة نقلها، مما يتطلب استثمارات تصل إلى نحو 30 مليار جنيه ستتحمل الدولة فيها نحو 15 مليار جنيه والقطاع الخاص نحو 15 مليار جنيه أخرى لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر خلال العام المالي 2020-2021.

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