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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة وفاة وإصابة جديدة بكورونا فى سوريا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:36 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة السورية، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 وفيات، كما سُجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 39 إصابة، شفيت منها 5 إصابات وتوفيت ثلاث حالات".

كانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس، في بيان لها، أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي منذ تاريخ 5 فبراير 2020 ولغاية 17 أبريل وصل إلى 2115 شخصا، تم تخريج 1898 مع بقاء 217 شخصًا قيد المتابعة في المحافظات.

وبينت الوزارة، أن عدد مراكز الحجر الصحي حاليًا، بلغ 19 مركز حجر صحي و14 مركز عزل طبي في جميع المحافظات، فضلًا عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة.

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