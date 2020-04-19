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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهم بالتنقيب عن الآثار وحيازة أسلحة بالمطرية للجنايات

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:31 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة المطرية إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار بمسكنه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة المطرية مفادها قيام مسجل خطر سبق اتهامه في ٦ قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" والتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطه، وعثر بداخل الشقة سكنه على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 16 مترا، و"2 فرد روسي، فرد خرطوش، 5 طلقات نارية، سلاح أبيض، وأدوات الحفر والتنقيب عن الآثار".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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