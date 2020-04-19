رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تبلغ أمريكا برغبتها فى شراء 45 مقاتلة F18

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:28 م
مقاتلة F18
مقاتلة F18
وكالات
طباعة
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب-كارنباور أبلغت الحكومة الأمريكية برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز إف18 من إنتاج شركة بوينج.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الأحد، أن الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، أرسلت بريدا إلكترونيا إلى نظيرها الأمريكي مارك إسبر، يوم الخميس الماضي، قالت فيه: إن الجيش الألماني، ينتوي طلب 30 مقاتلة إف18- طراز "سوبر هورنت"، و15 مقاتلة طراز "جرولر".

وتتضمن خطط الوزيرة الألمانية إحلال ما يصل إلى 90 طائرة طراز يوروفايتر و45 طائرة إف18- محل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة، وذلك اعتبارا من 2025.

ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني وخطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي.
ولم يصدر قرار رسمي بعد بهذا الخصوص.

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

الصور

image description

لأول مرة «حيوان الإسكندرية» في إجازة خلال أعياد الربيع (فيديو)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

إلغاء امتحانات «المعاهد العليا الخاصة» وإقرار بديلين

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

موعد أذان المغرب اليوم الاحد 19-4-2020 في محافظات مصر

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومه العالمي.. إسهامات «قصور الثقافة» في حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟