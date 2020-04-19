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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين»: تعديلات قانون الطوارئ ضرورية لحماية المواطنين

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:28 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
حسين العمدة
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر تمر بمرحلة شديدة الخطورة بسبب وباء فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي هذا الأمر جيدًا ولذلك اتخذ قرارًا بعدة تعديلات في قانون الطوارئ.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له اليوم، هذه التعديلات على قانون الطوارئ جاءت في الوقت المناسب وموفقة بكل تأكيد بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، والتي تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين المصريين، مؤكدًا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسة في كل خطوة وقرار في ظل وباء يجتاح العالم في مرحلة مريرة، لأنهم على ثقة تامة بأن القيادة السياسية لا تتخذ قرارًا إلا في الصالح العام ويثقون ثقة عمياء أن جميع قرارات القيادة السياسية تكون في صالحهم وفي سبيل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأضح أن مصر والمصريين يقدرون مجهودات الدولة والحكومة والرئيس السيسي في المرحلة الراهنة، والتي حققت فيها الدولة نجاحًا مبهرًا يُشيد به العالم أجمع، وخاصة منظمة الصحة العالمية، مثنيًا على الشفافية والصراحة المطلقة التي تتعامل بها الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هذه المرحلة زادت من ثقة الشعب في الحكومة بعد الطريقة الرائعة التي تتعامل بها فيما يخص جائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتخذ اللازم في قراره الأخير فيما يتعلق بتعديلات الطوارئ.

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