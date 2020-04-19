جون طلعت: تقنين أوضاع 1568 كنيسة في 3 سنوات إنجاز يحسب للحكومة

وصف جون طلعت، عضو مجلس النواب، القرارات المتتالية لمجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع 1568 كنيسة على مستوى الجمهورية، بالإنجاز المهم نحو حل أزمة الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة في عموم مصر، موجها الشكر والتحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي عملت بجد واجتهاد لحل هذه الأزمات.وقال طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معها المواطنون في حياتهم اليومية.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "الإنفوجراف" الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوضح عدد الكنائس والمباني التي قننت أوضاعها، يعكس اهتمام الحكومة بمشكلة الكنائس غير المرخصة، منذ تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير 2017، تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.وأوضح، أن الحكومة اقتحمت بؤر التوتر لأزمات الفتن الطائفية، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ138 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.