رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جون طلعت: تقنين أوضاع 1568 كنيسة في 3 سنوات إنجاز يحسب للحكومة

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:27 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وصف جون طلعت، عضو مجلس النواب، القرارات المتتالية لمجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع 1568 كنيسة على مستوى الجمهورية، بالإنجاز المهم نحو حل أزمة الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة في عموم مصر، موجها الشكر والتحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي عملت بجد واجتهاد لحل هذه الأزمات.

وقال طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معها المواطنون في حياتهم اليومية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "الإنفوجراف" الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوضح عدد الكنائس والمباني التي قننت أوضاعها، يعكس اهتمام الحكومة بمشكلة الكنائس غير المرخصة، منذ تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير 2017، تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وأوضح، أن الحكومة اقتحمت بؤر التوتر لأزمات الفتن الطائفية، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ138 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الصور

image description

لأول مرة «حيوان الإسكندرية» في إجازة خلال أعياد الربيع (فيديو)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

إلغاء امتحانات «المعاهد العليا الخاصة» وإقرار بديلين

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

موعد أذان المغرب اليوم الاحد 19-4-2020 في محافظات مصر

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومه العالمي.. إسهامات «قصور الثقافة» في حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟