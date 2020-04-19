تكنولوجيا المعلومات: 80% من شركات القطاع متضررة من أزمة كورونا

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT" باتحاد الصناعات المصرية، إن 80% من الشركات العاملة بقطاع البرمجيات تأثرت سلبيًا بأزمة فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص شركات التكنولوجيا العاملة في برامج السياحة والسفر والتصنيع والزراعة والنقل، مشيرا إلى أن نحو 50% منها يعاني من قلة السيولة وتوقف الأعمال مما يهدد هذه الشركات بالإفلاس والغلق.وأضاف "الليثي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة حريصة على مساندة الشركات وتم تقديم مقترحات لمبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات واتحاد الصناعات المصرية لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص قطاع البرمجيات للحفاظ على العمالة بهذه القطاعات المتضررة، موضحا أنه سيتم منح هذه الشركات تأجيل من مستحقات الضرائب والتأمينات والقروض لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى تسديد أي مستحقات للحكومة على فترات بعد انتهاء الأزمة.وقال نائب رئيس الغرفة، إنه سيتم أيضا إتاحة قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اقتراح إنشاء صندوق تمويل تحت إشراف البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات لمنح قروض للشركات ورواتب للعمالة المتضررة على أن يتم سداد هذه القروض من قبل الشركات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأيضا تمويل عمليات شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للشركات التي لديها مشاكل في الكاش حاليًا.