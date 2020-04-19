تفاصيل خطيرة في "ورقة" حسم مصير حمدي النقاز





كشف مصدر مسئول بملف الزمالك القانوني لدى الفيفا عن تفاصيل "الورقة" التي حصل عليها حمدي النقاز لاعب الفريق السابق وتسببت في الحكم لصالحه في قضيته ضد الزمالك.