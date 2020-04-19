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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تفاصيل خطيرة في "ورقة" حسم مصير حمدي النقاز
الأحد 19/أبريل/2020 - 05:50 م
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كشف مصدر مسئول بملف الزمالك القانوني لدى الفيفا عن تفاصيل "الورقة" التي حصل عليها حمدي النقاز لاعب الفريق السابق وتسببت في الحكم لصالحه في قضيته ضد الزمالك.
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