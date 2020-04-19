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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: سنجد حلولا ذكية لقضاء إجازات صيفية في ظل كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:51 م
أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين،
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد: إن الأوروبيين سيجدون "حلولا ذكية" لقضاء إجازات صيفية رغم تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقالت فون دير لاين، في تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو": "أعتقد أننا سنجد حلولا ذكية لقضاء عطلة صيفية. ربما مختلفة بعض الشيء، مع تدابير صحية أخرى، مع تباعد اجتماعي أكثر قليلا، لكن من المثير للإعجاب رؤية أننا سنجد حلولا".

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن نغمة رئيسة المفوضية في الحديث بهذا الخصوص أكثر تفاؤلا مما بدت عليه في مقابلة صحفية، قبل أسبوع، حذّرت فيه الأوروبيين من التسرّع في حجز رحلات لقضاء العطلات.

واعتبرت المسئولة الأوروبية البارزة في تصريحاتها اليوم، بدء بعض دول الاتحاد الأوروبي في "رفع بعض التدابير المقيِّدة" شيئا "جيدا"، لكنها شددت على ضرورة أن تمضي الحكومات قدما "بحذر، وخطوة بخطوة، ودائما بحيطة".

وكانت المفوضية قد نشرت في وقت ساق إراشادتها لدول الاتحاد من أجل تحسين التنسيق بينهم فيما يخص رفع قيود الإغلاق.

ورأت فون دير لاين أنه "من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الشهور القادمة، لكن ما أراه هو أننا نبدأ تعلم كيفية العيش مع الفيروس"، مبدية إعجابها بالحلول التي قُدمت للحفاظ على استمرار عمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

فيما رفضت التصور بأن الأزمة هددت بانهيار الاتحاد الأوروبي، بعدما تساءل قادة كرئيس وزراء البرتغال أنتنيو كوستا عن إمكانية نجاة المشروع الأوروبي بدوله الـ27 الأعضاء إذا لم يتم ضمان الدعم للاقتصادات الأكثر تضررا. وقالت، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، أعتقد أننا أثبتنا أننا يمكننا النمو في ظل تلك الأزمة ونحن سويا مرة أخرى".

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