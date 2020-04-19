أوقاف أسوان: لا صحة لما تردد عن فتح 4 مساجد في رمضان

نفى وكيل وزارة الأوقاف في أسوان محمد عزت، ما تردد حول فتح عدد من المساجد لأداء الصلوات وصلاة التراويح بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن تعليق الجُمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت عِلّة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله عز وجل برفع الكرب عن البلاد والعباد.وقال عزت - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - "إنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح 4 مساجد في مدينة أسوان خلال شهر رمضان، وهي الطابية وكيما والنصر والمسجد الجامع عند المدخل الشمالي لمدينة أسوان".وأشار إلى أن سبل الخير واسعة، وأن أبواب الرحمة لم ولن تغلق، مضيفا "فلنعمر بيوتنا بالإيمان خلال شهر رمضان، وهو ما أكد عليه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عندما قال (إذا كانت الظروف الآنية تحول بيننا وبين الجمع والجماعات، وكان باب من أبواب الخير متعذرًا للظرف الراهن، فهناك عشرات الأبواب مازالت مفتوحة واسعة".