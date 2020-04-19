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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم والعسيلي والشرنوبي في حفل خاص من المتحدة على ON وdmc

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:44 م
المتحدة
المتحدة
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قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة حفل خاص بدون جمهور، لمشاهدى قنوات أون ودى إم سي فى الرابعة عصر غد الإثنين، احتفالا بعيد شم النسيم، وذلك فى ضوء إلغاء كافة الفعاليات واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحفل يشارك فيه النجوم حكيم، ومحمود العسيلى، ومحمد الشرنوبى، ويتم نقله من على ضفاف النيل من كلوب محمد على.

وأكد صالح أن تلك الحفلة هى تأكيد على حرص القنوات على تقديم محتوى مميز للمشاهد أثناء قضائه تلك المناسبة فى البيت،

يأتى ذلك وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى، والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.

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