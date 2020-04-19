الأنبا بفنوتيوس يهنئ أقباط سمالوط بعيد القيامة المجيد

وجه الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، اليوم رسالة تهنئة لأقباط إيبارشية سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.كما اعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة، وذلك للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الوبائي.كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس، أمس السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لأول مرة دون حضور شعب، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا الوبائي.وشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس ومنهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، إلى جانب المرتل إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية.واحتفلت الكنائس المسيحية بمصر، أمس السبت، بليلة عيد القيامة المجيد، وشهدت جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.