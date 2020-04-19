«الروتاري» يدعم مستشفيات إسكندرية وأسوان بأجهزة تعقيم لمواجهة كورونا

تواصل الأندية الروتارية على مستوى الجمهورية دعم جهود الدولة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، والذي أكد أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني للعبور من أزمة فيروس كورونا الذي فرض العزلة على الدول والمجتمعات وبات يهدد البشرية خاصة بعدما أصاب أكثر من 2 مليون شخص حول العالم.وساهم نادي روتاري إسكندرية مريوط التابع لجهاز مدينة برج العرب الجديدة، بماكينة رش للمساعدة في تعقيم شوارع المدينة والبيوت.فيما يستعد نادي روتاري فاروس الإسكندرية بتقديم كابينة تعقيم هدية لمستشفى جامعة الإسكندرية.يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه، روتاري الإسكندرية بتطهير دار أحمس خليفة لرعاية المسنين حرصًا منه على سلامة نزلائه وحفاظًا عليهم من مخاطر التعرض للإصابة بڤيروس كورونا المستجد، كما قام روتاري الإسكندرية بشراء كل وسائل الوقاية لطاقم عمل مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال، من أطباء وتمريض وعمال، حيث تم توفير جاونات وماسكات جراحية وماسكات N95 وقفازات لاتيكس وأوڤر هيذر لكل طاقم العمل هناك، حرصًا منه على حماية الأطفال الذين يتلقون علاجهم هناك من أي إصابة محتملة من الأطباء أو أيًا من العاملين هناك.كما قام نادي روتاري أسوان كابيتال بتوجيهات من محافظ المنطقة الروتارية الدكتور شريف والي وبالتعاون مع الدكتورة لبنى زيدان (نادي روتاري اسكندرية النزهه) والدكتورة إيناس العماوي (نادي روتاري القاهره غرب الجولف) بمساعدة محافظة أسوان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.