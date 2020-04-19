بريطانيا: 596 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 16 ألفا

قالت بريطانيا في تحديثها اليومي لإحصاءات وفيات كوفيد-19 اليوم الأحد، إنها سجلت 596 حالة جديدة بالمستشفيات مما رفع الإجمالي بالبلاد لأكثر من 16 ألفا، فيما تستهدف إجراء 100 ألف فحص يوميا.وشهدت بريطانيا خامس أعلى حصيلة وفيات بسبب الوباء الذي أودى بحياة نحو 160 ألف شخص في العالم.وقالت وزارة الصحة، إن الوفيات في المستشفيات ارتفعت إلى 16060 حتى 1600 بتوقيت جرينتش أمس السبت وذلك بعد أقل زيادة سجلت منذ بداية نشر البيانات في السادس من ابريل.وفي وقت سابق من اليوم الأحد أبدى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف ثقته في أن الحكومة ستصل إلى هدفها بإجراء 100 ألف فحص يوميا للكشف عن الإصابات بحلول نهاية الشهر.وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء 21626 فحصا أمس السبت.