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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:39 م
غلق شارع الأهرام
غلق شارع الأهرام
مصطفى علم الدين
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قالت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قررت غلق شارع الأهرام كليًا فى الإتجاهين بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 19/4/2020 حتى الرابعة صباح الإثنين الموافق 20/4/2020.

وأضافت المحافظة أنه لتيسير حركة المرور نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالاتجاهين، على أن تكون خطوط السير كالتالى:-

- القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام:-
• السير يسارًا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينًا خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينًا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى لمسافة (100 متر فقط).

- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام:-
• السير يمينًا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارًا حتى شارع الأهرام اتجاه نفق الأهرام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الارشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالاتجاهين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وعودة الحركة المرورية إلى طبيعيتها فور الانتهاء.

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