حجر صحى على قرية كفر جعفر في الغربية بعد إصابة 12 بكورونا

فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، حجرا صحيا على 800 منزل، يقطن بها نحو 12 ألف نسمة في قرية كفر جعفر بمركز بسيون، بعد ظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا.وقال سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وقطور بالغربية، إن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قررت فرض حجر صحي على 12 ألف نسمة من أهالي قرية كفر جعفر، التابعة لمركز بسيون، بنحو 800 منزل وذلك بعد إصابة 12 من أهالي تلك المنطقة بفيروس كورونا.ولفت إلى أن هناك دورا إيجابيا يقوم به شباب القرية من حيث توفير المساعدات وتوفير كافة مستلزمات الحياة للمنطقة التي تم فرض عليها حجر صحي، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، إلى جانب انتشار فرق الطب الوقائي وأعمال التعقيم والتطهير في القرية للقضاء على فيروس كورونا.