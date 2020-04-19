أستراليا تدعو لتحقيق مستقل في تفشي فيروس كورونا

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الأحد لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب جائحة فيروس كورونا.وقالت باين لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، إن الشفافية هي مفتاح المضي قدما، خاصة من الصين.وأضافت: "سيحتاج الأمر من الأطراف والدول الجلوس على الطاولة مع استعداد للشفافية والانخراط في تلك العملية وضمان الوصول إلى آلية مراجعة يمكن أن يثق بها المجتمع الدولي".وبسؤالها عما تريده من الصين، قالت باين إن ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل لتقصي أصول الفيروس وطريقة التعامل معه ومدى الانفتاح في تبادل المعلومات.وأشارت إلى ضرورة البحث أيضا فى تعاون الصين مع منظمة الصحة العالمية، رغم أن المنظمة نفسها في وضع غير موات لإجراء مثل هذه المراجعة.وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قال في وقت سابق إن الانتقاد الموجه لمنظمة الصحة العالمية له ما يبرره، رغم أن المنظمة تعاملت مع مئات الطلبات للمساعدة من منطقة المحيط الهادئ في تلك الجائحة.وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنطاق الوفيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وسحب التمويل الأمريكي للمنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة.