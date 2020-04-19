تطبيق اشتراطات صحية على المطاعم السياحية قبل إعادة تشغيلها

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم تطبيق اشتراطات صحية وإجراءات وقائية على المطاعم السياحية قبل إعادة فتحها، بالتعاون مع وزارة الصحة ويتم دراسة المقترحات المقدمة من غرفة المنشآت السياحية لهذا الأمر، موضحًا أن الحكومة ليست ضد إعادة تشغيل الإنتاج ولكن اتخذت على عاتقها منذ اليوم الأول أن صحة المواطن في المقام الأول، ولهذا عندما تعود الحركة من جديد ستكون بنفس الآلية المتبعة وهى الحفاظ على الصحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الوصول لذلك.وأضاف "العنانى" فى تصريحات خاصة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن الانتهاء عن تطهير كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بكل المحافظات.