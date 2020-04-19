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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الروسية: يجب دعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:20 م
ميخائيل موراشكو
ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسية،
أ.ش.أ
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صرح ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسية، اليوم الأحد، بأنه يجب دعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وتعزيز آليات التعامل مع الأزمات المشابهة.

وقال موراشكو في اجتماع وزراء الصحة في مجموعة العشرين: "أود استخلاص ثلاثة بنود، الأول هو دعم جهود منظمة الصحة العالمية، والثاني هو أننا يجب أن نفكر اليوم في الحاجة إلى تحسين آلية الاستجابة العالمية لتحديات الأمراض المعدية، والثالث هو القضية العالمية للوصول وتوفير المنتجات الطبية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية، قد بدأ اليوم الأحد، لمناقشة مستجدات وضع الصحة العالمي وسبل التعاون في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزراء مالية مجموعة العشرين قد أكدوا في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

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