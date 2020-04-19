البرلمان العربي يطالب تركيا بعدم توريد السلاح لليبيا

طالب مكتب البرلمان العربي اليوم تركيا، باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا.جاء ذلك في قرار صدر اليوم عن اجتماع افتراضي عقد عن بعد لمكتب البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان ومشاركة نواب رئيس البرلمان، ورؤساء اللجان الدائمة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي.واقر المكتب في الاجتماع، قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، دعا جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.وطالب القرار تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، داعيا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.