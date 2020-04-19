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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الأوقاف السودانى يدعو للالتزام بفتوى إغلاق المساجد

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:20 م
نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
أ.ش.أ
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دعا وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات بالمساجد أو غيرها، والالتزام بفتوى إغلاق المساجد لمدة 21 يوما، وهى المدة التي حددتها وزارة الصحة لدرء تفشي جائحة كورونا.

وقال مفرح، في تصريح، اليوم الأحد، إن فتوى تعليق صلاة الجماعة لا نبنيها إلا على رأي جهات الاختصاص، وهى الإدارة الصحية التي أكدت انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الدين الإسلامي يحترم العلم والمعرفة، وأن الحجة في هذا القرار مبنية على الرأي العلمي، داعيا إلى الأخذ بالأسباب وعدم التواجد في التجمعات وأماكن المخالطة، حيث إن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على الدين.

وأشار مفرح، إلى أن المساجد أغلقت في التاريخ الإسلامي مرات عديدة وفي فترات مختلفة لأسباب كثيرة، وذلك حفاظا على أرواح الناس.

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