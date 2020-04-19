«تجهيز القطع الأثرية للعرض بالمتاحف».. محاضرة على فيسبوك الأربعاء

ينظم المتحف المصري بالتحرير، الأربعاء المقبل، محاضرة من خلال البث المسجل إلكترونيًا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "تجهيز القطع الأثرية للعرض بالمتاحف".وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، إن المحاضرة تهدف إلى عرض المراحل المختلفة لإعداد وتجهيز القطع الأثرية للعرض داخل وحدات العرض (الفتارين) أو للعرض الحر خارج الفتارين بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المواد المصنوع منها الآثار وكذلك تنوع الأحجام وكيفية الحفاظ عليها في وضع آمن أثناء العرض.كما أشارت إلى أن المحاضرة يلقيها أحمد عرابي كبير أخصائيي الترميم بالمتحف، وسوف يتم عرض تلك المراحل باتباع الأساليب العلمية والأثرية والفنية المرتبطة بالعرض المتحفي مع مراعاة استخدام المواد المناسبة والخامات في العرض.ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة ٦ مساءً من خلال الرابط: https:www.facebook.comEgyptianMuseumCairo