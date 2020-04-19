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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط توجه مديرية التموين بالاستعداد لشهر رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:16 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بإتمام جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة والجهات المختصة للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأسواق، وإحكام الرقابة على أماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين، وكذا التصدى لأى محاولات لتهريب السلع الأساسية خارج المحافظة.

أكدت المحافظ على المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة بالإضافة إلى تعديل مواعيد العمل بالمخابز سواء بالفترات الصباحية أو الفترات الأخرى، موجهة بالعمل على زيادة الحصة من غاز البوتاجاز خلال الفترة القادمة بمحطتى تعبئة شطا ودمياط الجديدة وتعزيز أرصدة المواد البترولية وكذلك الرقابة على المستودعات للتأكد من الالتزام بالمواصفات الخاصة بأسطوانات الغاز والتصدي لأية محاولات للتلاعب والمرور المستمر على البدالين التموينيين للتأكد من استلام المواطنين للحصص الخاصة بهم وفقًا للأسعار المقررة.

و أكدت " عوض" أنه سيتم زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدات بفروع الجمعية الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الحرة بنسب تتراوح من ١٠ إلى ١٥٪، معلنة عن انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية " أهلا رمضان" بمشاركة ٣٢ محل تجارى لبيع السلع الأساسية والرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

فيما وقد أوضح المهندس سمير عثمان مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية انعقاد غرفة عمليات بديوان المديرية لتلقي شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية "٢٢١٢٣١٨ ٢٢١٢٣١٩"، فضلًا عن إقامة غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية.

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