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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يكرم الأمهات المثاليات

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:16 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأمهات الفائزات ضمن مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة، وذلك تقديرا لدور الأم الكبير في تنمية المجتمع.

وهنأ محافظ سوهاج الأمهات المثاليات، معربا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وفازت 15 أما مثالية من ضمن 23 متقدمة وهن "سامية دياب عبد السلام، ونادية أحمد محمد من ديوان عام المحافظة، وعطيات سعد محمد مجلس مدينة سوهاج، وسمية محمد عبد الله، ورئيسة إبراهيم أبو النجا حي شرق سوهاج، ونعمات هاشم محمود عثمان مركز أخميم، وجيهان محمد عبد النعيم، وكريمة متولي عبد الوارث مركز ومدينة جرجا، وايفون أمين عزيز، وفايزة لويس حكيم مركز ومدينة البلينا، تينة صدقي شرقاوي مركز ومدينة دار السلام، وأميمة محمود الصغير، ومنى عبد الراضي عبد العال مركز ومدينة ساقلتة، وميرفت مكرم بدير، ونجاة محمد عوض مركز ومدينة جهينة".

والتكريم اقتصر على تسليم شهادات التقدير ومبلغ مالي دون أي مظاهر احتفالية، تنفيذا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كرم المحافظ الامهات المثاليات من ديوان المحافظة وجاري تكريم الأمهات المثاليات الفائزات من الوحدات المحلية تباعا.

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