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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تنشر المزيد من قوات الجيش لضمان تنفيذ الإغلاق

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:13 م
قوات الجيش
قوات الجيش
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الفلبيني، اليوم الأحد، نشر المزيد من القوات في العاصمة الفلبينية وغيرها من المناطق التي تشهد تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا، وذلك من أجل ضمان الالتزام بتوجيهات الإغلاق.

وقال وزير الدفاع، ديلفين لورينزانا، إن عدد الأشخاص المتواجدين في الشوارع في العاصمة مانيلا وغيرها من المناطق التي تشهد عددا مرتفعا من الإصابات، هو أمر مثير للقلق، وذلك في وقت تدرس فيه السلطات ما إذا كان يتعين رفع الإغلاق في الثلاثين من أبريل الجاري.

وأضاف: "هذه الأيام الأحد عشر المتبقية من بريل حاسمة.. ويتعين أن نرى اتجاها هبوطيا (في أعداد الإصابات) ليتم رفع الإغلاق بصورة جزئية، وإلا فإن الإغلاق سيستمر إذا استمر الاتجاه التصاعدي".

وقال: "لهذا السبب، وجهت قائد الجيش لنشر المزيد من القوات في العاصمة مانيلا ومناطق أخرى بها إصابات مرتفعة بكورونا لدعم الشرطة، في ضمان التنفيذ الصارم للتباعد الاجتماعي والعزل الصحي المجتمعي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، عن تسجيل 172 إصابة مؤكدة بكورونا، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى.6259، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة إلى 409.

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