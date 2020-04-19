«مسام» ينتزع 1433 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2020، من انتزاع 1433 لغمًا منها 27 لغمًا مضادة للأفراد، و263 لغمًا مضادة للدبابات و1132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع، بلغ حتى الآن 161.238 لغما، زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.