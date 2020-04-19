«جيل إسكندرية» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

أرسل عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.جاء نصها "يطيب لي أن أبعث لنيافتكم والأخوة أقباط مصر بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامه المجيد داعين الله أن يعيد تلك المناسبات على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وان يمتعكم بموفور الصحة والعافية".كما وجه التهنئة لجموع الأقباط فى مصر، داعيا الله أن يرفع عن مصر والعالم أجمع هذا الوباء لنعود ونحتفل بمناسباتنا الدينية الإسلامية والمسيحية معا، كما اعتدنا على مدار السنوات الماضية، داعيا الله أن يجعلنا دائما أخوة مترابطين ومتحابين وأن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء.