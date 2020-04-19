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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أغاثون يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:06 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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اعتذر الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة بالمنيا، عن عدم استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد للحد من التجمعات وفقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.
وقدم نيافته التهنية لأقباط إيبارشية مغاغة والعدوة بهذه المناسبة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس، أمس السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لأول مرة دون حضور شعب، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا الوبائي.

وشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس ومنهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، إلى جانب المرتل إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية.

واحتفلت الكنائس المسيحية بمصر، أمس السبت، بليلة عيد القيامة المجيد، وشهدت جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.

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