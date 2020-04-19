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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار بالبحيرة يقود حملة تطهير بكوم حمادة (صور)

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:03 م
حملة تطهير
حملة تطهير
إسلام نصير
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نظم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة البحيرة حملة مكبره لأعمال تعقيم وتطهير المنشآت والمؤسسات العامة والخدمية داخل قرى مركز كوم حمادة عقب ظهور حالات إصابة بالفيروس المستجد.

وجاء ذلك في إطار الحملة التي يقوم بها الحزب بكافة مراكز وقري المحافظة، بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف أحمد حمودة، القائم بأعمال أمين المحافظة.

حيث قامت الحملة باعمال تعقيم وتطهير عدة مساجد بمركز كوم حماده منها مجمع الفتح والمسجد الكبير كافة منشآت قريتي البلاكوس وبريم والطرق والشوارع الرئيسة التى تربط بين المدينة وقرى المركز.

وشهد أعمال التعقيم حضور أحمد حمودة القائم بأعمال أمين المحافظة، وعلي حربى، مساعد أمين التنظيم للمحافظة، والدكتور هاني مهنا أمين المحليات، وسعيد عبداللا مسئول إعلام المحافظة.

كما شارك الفاعلية عدد من هيئة الحزب بمكتب بدر بقيادة ياسر خاطر أمين المركز، وعدد من امانة كفرالدوار بقيادة عبد الناصر نعيم أمين مركز كفر الدوار.

ووسط ترحيب واشادة الأهالي بدور الحزب والتعاون معهم طافت العربات لاعمال التعقيم المنشآت والمؤسسات ودور العبادة والطرق الرئيسية ووجهات بعض المنازل.

ومن جانبه قال القائم باعمال أمين المحافظة، ان الحملة جاءت بالتنسيق مع الطب البيطري ومجزر كوم حمادة وإمداد الحملة بسيارات رش ومعدات من مدينة كفر الدوار.

وأضاف أحمد حمودة، انه كان في إستقبال الحملة مدير الإدارة البيطرية الدكتور فتحي الأسود، ومدير المجزر بكوم حماده الدكتور عادل رضوان، وعمدة قرية البلاكوس عبد اللطيف حمودة الذي بدوره ابدئ شكره وامتنانه لدور الحزب ممثلا فى رئيسه والحضور.

وأوضح أمين المحافظة أحمد حمودة، أن دور الحزب لا ينحصر على الدور التوعوي فقط، مؤكدًا أن الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل لن يدخر جهدا لخدمة الأهالى ومعاونة أجهزة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

في ذات السياق أعرب على حربي مساعد أمين تنظيم الحزب بالبحيرة عن شكره وتقديره لجهود الدكتور حسنى العباسى، وكيل وزارة الطب البيطرى، وشعبان كمال طه، المشرف على أعمال التعقيم، لدورهم فى خدمة المواطنين وأعمال التطهير والتعقيم والتعاون المثمر.
حملة تطهير
حملة تطهير
حملة تطهير
حملة تطهير
حملة تطهير
حملة تطهير

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