آلاف الأمريكيين يحتجون من داخل سياراتهم للعودة للعمل (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر احتجاج آلاف المواطنين من داخل سياراتهم في ولاية ميتشجان الأمريكية، على الإجراءات التي تتخذها الولاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بالعودة إلى العمل.وأفادت تقارير، بأن حاكمة الولاية جريتشن ويتمر ومجموعة من حكام سبع ولايات أخرى، ينسقون الجهود لرفع القيود المفروضة تدريجيا، حيث أعلنت ويتمر، يوم الجمعة عن رغبتها برفع القيود عن الولاية ابتداء من 1 مايو.