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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تحيا مصر»: توفير 1000 مضخة حقن سوائل (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:09 م
تحيا مصر
تحيا مصر
ياسمين عباس
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الهدف من تأسيس الصندوق وجود كيان معاون لأجهزة الدولة فيما يخص أنظمة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، فضلًا عن توفير 1000 مضخة حقن سوائل، و200 جهاز تنفس صناعي.

وأكد محمد مختار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الصندوق يعمل بشكل متكامل لمواجهة الكوارث والأزمات، وتم إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" لمساندة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي لتجاوز أزمة كورونا في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الصندوق خلال أزمة كورونا يقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لتوفير كل الخدمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا، منوها بأنه يدعم الدولة بكل مؤسساتها من خلال توفير الوعاء المالي لمعاونة الدولة لمواجهة أي أزمات.

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