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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باباجان: تركيا تشهد حالة من الشلل فى عهد أردوغان (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:07 م
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
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عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو لرئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي بباجان، وهو يقول إن تركيا تشهد الآن حالة من الشلل بسبب الخطابات، والعداوة الخارجية، وعداوة الغرب، فالنظام الحالي حصرها في مجال ضيق بسبب خطاباته، لدرجة لا يمكنه التطلع إلى ما يحدث في الخارج.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال بباجان، إن النظام يدير هذه الفترة في إطار ضيق ومغلق، ولا يمكن للشعب أن يتبنى القرارات التي يتخذها، وطلب أن يعتمد النظام على العلم والعقل، فهو لا يتجاوز هذه الأزمة بالاستقطاب أو بالبحث عن عدو.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

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