السكة الحديد: نصف مليون راكب يوميًا

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن السكة الحديد أكبر وسيلة نقل في مصر، تقل حوالي نصف مليون راكب يوميًا، مؤكدا أن وزير النقل يتابع بنفسه بشكل يومي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف رسلان، خلال حواره برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"ام بي سي مصر٢"، أنه يتم تعقيم القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية، وتعقيم القطارات في محطات الوصول والقيام وداخل الورش من الداخل والخارج للحفاظ على صحة المواطنين، وهناك تعليمات مشددة إجراء عمليات التعقيم والتطهير أثناء الرحلات بمتوسط 30 دقيقة، وهناك تعقيم لجميع شبابيك التذاكر على مدار الساعة، مع توزيع الكمامات على العاملين بشكل يومي.وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة ساهمت في تقليل الزحام داخل قطارات السكة الحديد، معقبًا: "الشبابيك تم زيادتها وفاضية، ليه الراكب ميقطعش تذكرة"، مشيرًا إلى أنه تقرر زيادة غرامات التهرب من قطع التذاكر 10 جنيهات للحد من التهرب من دفع الأجرة وتحفيز الراكب على الدفع.