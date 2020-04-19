بشرى تشارك أحمد عز فى بطولة المسلسل الإذاعى «بليز يا إنجليز»

كشفت الفنانة بشرى، عن صورة من كواليس المسلسل الإذاعي الذي تشارك فيه بالسباق الرمضاني المقبل مع النجم أحمد عز، والذي يحمل اسم "بليز يا إنجليز".وقالت بشرى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المسلسل الإذاعي بليز يا إنجليز، تأليف أيمن سلامة، إخراج علي مصيلحي، وإنتاج إنتروميديا هبة الهواري، وبطولة أحمد عز ولطفى لبيب وليلى عز العرب... ويذاع على راديو مصر88.7 في رمضان.. كل عام وأنتم بخير".وينتمي المسلسل، إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.وبدأ صناع العمل الإذاعي تسجيله، خلال الأيام الماضية، وانتهوا من تسجيل الحلقات الأولى بالفعل، ويشارك بجانب الفنان أحمد عز نخبة من الفنانين المقرر الإفصاح عنهم خلال الفترة المقبلة.