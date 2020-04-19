وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره النيجري تطورات فيروس كورونا

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية النيجر، كالا انكوراو، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.وبحث الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين.