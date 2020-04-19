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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره النيجري تطورات فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:34 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أ.ش.أ
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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية النيجر، كالا انكوراو، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.

وبحث الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين.

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