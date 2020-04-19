أبوعيسى يطالب مجلس نقابة المحامين بالانعقاد: بداية حل الأزمة

طالب عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، النقيب رجائي عطية، بضرورة العمل على مواجهة الأزمة الحالية التي تواجه المحامين، ووضع تصورات وحلول لها.وتساءل في بيان له: ما هي الفلسفة من قيد حاملي الدبلومات وفتح قيد التعليم المفتوح والعمل على عودة غير المشتغلين في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها نقابة المحامين؟.وأوضح أن البداية تكون بالعمل المؤسسي الديمقراطي بدعوة المجلس للانعقاد لبحث ووضع حلول لتلك الأزمة ثم تشكيل هيئة المكتب ولجانه.وأشار إلى أن المجلس السابق له رصيد من الإنجازات التي يجب استكمالها، والحفاظ علي جداول نقابة المحامين واستمرار تنقيتها.وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: نأمل الحفاظ علي الرصيد المالي لنقابة المحامين وهو ٧٧٢ مليونا والعمل علي زيادته، وأيضا العمل على زيادة المعاش بناء على دراسة الخبير الاكتواري التي قدمت للمجلس السابق في نهاية دورته بزيادة المعاش إلي خمسة آلاف جنيه.وأكد ضرورة العمل من الآن على دعم المحامين بسبب الأزمة الحالية، سواء من أموال النقابة أو عن طريق التواصل مع المسئولين لإعطاء المحامين قروضا بفائدة ميسرة من البنوك تسدد على ثلاث سنوات.ووجه عيسى أبوعيسى، رسالة لنقيب المحامين، قائلا: لماذا إصرار سيادتك على قيد الدبلومات بنقابة المحامين رغم نصيحة واعتراض الكثير من أعضاء المجلس وتأكيد مخالفة ذلك القيد لنص المادة(١٣) من قانون المحاماة وأن الاختصاص للجنة القيد وأن المستندات المطلوبة هي شهادة ثانوية وشهادة الليسانس".ولفت: مبنى النقابة العامة يوميا يكتظ بآلاف من حاملي شهادات التعليم المفتوح وذلك لاصرار النقيب علي مراجعة المستندات بنفسه، رغم أن الاختصاص للجنة القيد باستلام المستندات ومراجعتها وتطبيق صحيح قانون المحاماة.