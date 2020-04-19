إخصائى بحميات العزل يكشف أصعب الحالات المصابة بكورونا التى واجهها

قال الدكتور سامح سمير، إخصائي بمستشفى حميات العزل، إن عمله الأساسي هو طبيب بمستشفى حميات أسوان قسم العزل والخاص بالتهابات الحمى الشوكية، لافتا إلى أنه من أصعب الحالات التي واجهها كانت لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابة بفيروس كورونا هي ووالدتها.وأشار سامح سمير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن الطفلة كانت شديدة التعلق بوالدتها، وهو الأمر الذي اضطرنا لاتخاذ قرار بمشاركتهما في نفس الغرفة لحين شفائهما، وذلك بخلاف ما يتبعه المستشفى بفصل المرضى عن بعضهم البعض.وأوضح إخصائي بمستشفى حميات العزل، أن الأم المصابة بفيروس كورونا تم شفاؤها أولا ثم أعقبها شفاء ابنتها أيضا وتمكنا بعد ذلك من فصل كل واحدة في غرفة منفصلة لحين الاطمئنان على شفائهما الكامل ومغادرتهما المستشفى، لافتا إلى أنه بمجرد إبلاغه بانتدابه في 20 مارس الماضي لعلاج حالات كورونا، والعمل على بذل أقصى مجهود لسرعة شفائهم لم يتردد مطلقا هو وزملاؤه الـ3 أطباء لتلبية النداء.