17 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلا عن بيان للوزارة اليوم الأحد: "إنه وبعد فحص 313 شخصا، تبين إصابة 17 حالة بالفيروس"، مشيرة إلى أنه تم شفاء تسعة مصابين، ليصل مجموع الذين تم شفاؤهم لـ220 شخصا، من أصل 367 مصابا منذ 2 مارس الماضي، تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال.