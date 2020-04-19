محافظ البحر الأحمر: إقامة العائدين من الخارج بالمنشآت الفندقية بمرسى علم جيدة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المجموعة الثانية من المصريين العائدين من الولايات المتحدة غادرت الحجر الصحي بمرسى علم اليوم.وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تغطية ضد كورونا"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إقامة العائدين من الخارج بالمنشآت الفندقية والسياحية بمرسى علم جيدة، ولم تصل أي شكوى من الإقامة باستثناء شكوى المجموعة الأولى من العائدين من الخارج من ضعف إشارة الإنترنت، وتم تركيب محطات تقوية لهم.وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن هناك مجموعة ثالثة من المصريين العائدين من الخارج وصلت أمس مكونة من 204 أفراد و12 طفلا لمصريين عائدين من كندا.