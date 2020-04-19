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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى خاطر ومي كساب على «ميجا إف إم» في رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:22 م
مصطفى خاطر ومي كساب
مصطفى خاطر ومي كساب
منار إبراهيم
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يشارك الفنان مصطفى خاطر والفنانة مي كساب، في بطولة المسلسل الإذاعي "دفعة محمد صلاح"، والذي يذاع خلال الموسم الرمضاني المقبل على محطة راديو ميجا إف إم، وذلك في تمام الساعة الخامسة.

المسلسل الإذاعي بطولة مصطفى خاطر ومي كساب، اللذين يقومان بغناء تتر العمل بطريقة كوميدية، ويجسدان دور الزوجين اللذين يمران ببعض المفارقات الكوميدية، ويشاركهما البطولة كل من إنعام سالوسة وعبدالله مشرف وسامي مغاوري ويحيى ‏محمود وفتحي سعد ومحمود عامر، تأليف عمر طاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجي.

يذكر أن مصطفى خاطر يشارك في المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "عمر ودياب"، ‏والذي يشارك في بطولته علي ربيع، ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف ‏الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر.‏

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