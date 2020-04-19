بعد استغاثة زوجها.. الشرطة تنقل ربة منزل إلى مستشفى للولادة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنفيذ دورها الإنساني بجانب دورها الأمني، حيث أنقذت أجهزة الأمن بالقاهرة ربة منزل، وتوفير سيارة إسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى عقب شعورها بآلام الوضع.وكان أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة القاهرة، قد استجاب لأحد المواطنين الذي استنجد به لمساعدته فى نقل زوجته للمستشفى لشعورها بآلام الوضع، وعلى الفور تم توفير سيارة إسعاف ونقلها للمستشفى.