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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد استغاثة زوجها.. الشرطة تنقل ربة منزل إلى مستشفى للولادة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:18 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنفيذ دورها الإنساني بجانب دورها الأمني، حيث أنقذت أجهزة الأمن بالقاهرة ربة منزل، وتوفير سيارة إسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى عقب شعورها بآلام الوضع.

وكان أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة القاهرة، قد استجاب لأحد المواطنين الذي استنجد به لمساعدته فى نقل زوجته للمستشفى لشعورها بآلام الوضع، وعلى الفور تم توفير سيارة إسعاف ونقلها للمستشفى.

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