بوتين: أزمة كورونا تحت السيطرة رغم الزيادة القياسية في عدد الحالات

وتابع قائلا: "الوضع تحت السيطرة الكاملة.. كل مجتمعنا متحد أمام التهديد المشترك".

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية تسيطر على أزمة فيروس كورونا سيطرة كاملة، وإن الأوضاع ستتحسن رغم تسجيل البلاد، اليوم الأحد، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس المستجد.وسجلت روسيا، اليوم الأحد، 6060 حالة إصابة جديدة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في أنحاء البلاد إلى 42853 حالة، على الرغم من أن عدد الوفيات الرسمي البالغ 361 لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى التي لديها عدد مماثل من حالات الإصابة.وفي تسجيل مصور لتهنئة المسيحيين الارثوذكس بعيد القيامة، قال بوتين إن العيد يعزز آمال الروس وإيمانهم.وقال الزعيم الروسي، الذي بدا مرتاحا وهو جالس أمام مدفأة في مقر إقامته خارج موسكو، إن بلاده لديها كل الموارد اللازمة للقيام بما هو مطلوب لصحة الناس والاقتصاد.وأضاف بوتين، الذي ظهر وإلى جانبه مائدة عليها بيض عيد القيامة الملون والخبز التقليدي وإبريق شاي: "تعمل جميع مستويات السلطة بطريقة منظمة ومسئولة وفي الوقت المناسب".