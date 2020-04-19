وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

هنأ وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلًا الله عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير ويُمن وبركة وأمن وأمان لمصرنا العزيزة والبشرية جمعاء، سائلًا الله عز وجل أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا وسائر بلاد العالمين.وتابع وزير الأوقاف: «للصائم دعوة مستجابة، فلنجعلها لرفع البلاء عن البلاد والعباد».