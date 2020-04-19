بدء رصف شوارع أحياء شرق وغرب كفرالشيخ

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ببدء أعمال الرصف بشوارع حي شرق كفرالشيخ، وعدم توقف أعمال الرصف والصيانة بشوارع حي غرب، وكذلك استغلال فترة الإغلاق خلال اليومين القادمين، بنهو أعمال الرصف للشوارع الحيوية بالمدينة.وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع الجمهورية، بجانب الأعمال التمهيدية للرصف بشارع تقسيم القضاة وتقسيم الضرائب، طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية، موجهًا بتواجد جميع القائمين على أعمال الرصف، واستلام الرصف طبقًا لأعمال الطرح والترسية بأعلى جودة.