تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ23 مصنعًا فى كفر الشيخ (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم صغار وشباب المستثمرين لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.حيث إن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، مع اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المحاسب استفتاح علي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس عبدالرحمن شوشان، مدير منطقة مطوبس الصناعية، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.حيث أكد محافظ كفرالشيخ، خلال جولته لتفقد الإنتاج والصناعات المتنوعة بعدد من مصانع منطقة مطوبس الصناعية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم المستثمرين وتوفير المناخ الجيد للاستثمار، ونحن نقوم بدورنا في إنهاء العديد من المعوقات وتحسين المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وجلب مزيد من المستثمرين، لافتًا إلى أنه زار عددا من المصانع، والتي تتضمن مصنع النجار للألبان، مصنع الوسام لإنتاج الألومنيوم، مصنع جالو لتصنيع الفوم، شركة "AQUA" أكوا العالمية للصناعات الغذائية، الاتحاد جروب لإنتاج أعلاف الأسماك، مشيرًا أن العمال يرتدون جميعًا الكمامات، وتوجد مسافات آمنة بينهم، كما يوجد جهاز لقياس الحرارة بصورة دورية للعمال.واستمع محافظ كفرالشيخ، خلال جولته، إلى شرح مفصل حول فرص العمل المتاحة داخل معظم المصانع والقدرة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وأبرز التحديات والمشكلات التى تواجه تلك المصانع، موجهًا إلي سرعة تذليل العقبات وإقامة منطقة خدمات، ونقطة للحماية المدنية والإسعاف، كذا ضرورة حماية العاملين فى مواقع العمل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وضرورة انتظام العمل فى المواقع المختلفة، خاصة أن هذه المشروعات مصدر رزق للكثيرين، بجانب كونها توفر المنتجات المختلفة التى نحتاجها.ووجه محافظ كفرالشيخ، إلي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بتركيب فلاتر مياه في المصانع لمعالجة المياه وجودتها، كما وجه بتشجير المناطق المواجهة لكل مصنع، بالإضافة إلي عمل استبيان لحصر جميع الأماكن وتحديد كل الكميات المطلوبة لكل مصنع من توصيل الغاز، فضلًا عن معرفة التوسعات المستقبلية لأخذها في عين الاعتبار عند تنفيذ الشبكة.جدير بالذكر؛ منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدانا، تم إنشاء 56 مصنعًا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فدانًا بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية، ليصل عدد المشروعات بها إلى 125 مشروعًا صناعيًا متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات، منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان وجار حاليا إنهاء إجراءات تخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.