1088 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، تسجيل 1088 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بنسبة 17٪ مصابين سعوديين و83٪ لغير السعوديين.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال التقرير اليومي لـ فيروس كورونا، اليوم الأحد، أن إجمالي الحالات في المملكة 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 69 حالة تعافي، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 1398 حالة.كما سجلت المملكة، 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع ووصل إلي أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن، مشيرًا إلى أن من بين حالات اليوم 892 حالة من نتائج المسح النشط وشكلت 82٪ من الحالات المعلنة.من جانبها، حثت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا.وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي "أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى، وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".