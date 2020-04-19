«بتروجاس» تسمح بعودة العاملين لمواقع العمل بعد الفحص الطبي

أعلنت شركة الغازات البترولية "بتروجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، موافقة رئيس مجلس الإدارة على عودة العاملين الراغبين فى العمل من الحاصلين على أجازة استثنائية وذلكبعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.وأوضحت الشركة فى منشور لها جاء نصه كالتالى:" تعليمات إدارية"نتشرف بالإحاطة بأنه قد صدرت تعليمات السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة، بأنه فى حالة رغبة العامل الحاصل على إجازة استثنائية وعدم استكمال الإجازة والعودة لممارسة العمل فأنه يقوم بتقديم طلب باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك حتى يتسنى عرضه على اللجنة الطبية المختصة للأفادة بمدى ملائمة حالتة الصحية للعمل من عدمه حرصًا من الشركة على صالح العمل والعملين".